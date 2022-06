Beschäftigte des ArcelorMittal-Stahlwerks in Bremen haben sich am Donnerstagvormittag an einer Warnstreikaktion beteiligt. Damit will die Gewerkschaft IG Metall im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Stahlindustrie habe 2021 sehr gute bis Rekordgewinne eingefahren und auch die ersten beiden Quartale 2022 seien gut gelaufen, sagte der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Bremen, Bernd Rosenbaum am Donnerstag. Die Arbeitnehmer hätten dagegen seit drei Jahren keine Entgelterhöhung mehr bekommen.

Bereits am Mittwoch gab es an anderen Orten Warnstreiks. Das ArcelorMittal-Werk zählt rund 3500 Beschäftigte. Das Tarifgebiet der nordwestdeutschen Stahlindustrie umfasst vor allem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. In der Branche sind dort laut IG Metall 68.000 Menschen beschäftigt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem 8,2 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der ersten Verhandlungsrunde 2100 Euro als Einmalzahlung angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10. Juni angesetzt.