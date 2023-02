Die neuerlichen Warnstreiks im öffentlichen Dienst stoßen bei den kommunalen Arbeitgebern in Niedersachsen und bei Elternvertretern betroffener Kitas auf Kritik. Der Verband KAV, in dessen Präsidium unter anderem Bürgermeister und Landräte sitzen, nannte den Gewerkschaftsaufruf zu den Aktionen am Dienstag - kurz vor den geplanten nächsten Tarifgesprächen am Mittwoch - ein "Signal in die falsche Richtung". Zudem träfen die Ausstände teils Unternehmen der Daseinsvorsorge. Die Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten wies darauf hin, dass Eltern und Kinder abermals mit großen Einschränkungen zurechtkommen müssten.