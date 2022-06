Die Beschäftigten der DHL Home Delivery GmbH legen nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Donnerstag an den Standorten in Staufenberg und Braunschweig die Arbeit nieder. Der eintägige Warnstreik in den Logistikzentren beginne um 6.00 Uhr und ende gegen 22.00 Uhr. Die Aktionen dienen der Durchsetzung der Forderungen der Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde.