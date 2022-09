Die Bibliotheken in Niedersachsen fordern von einer künftigen Landesregierung mehr Geld für die Digitalisierung. Die technische Ausstattung vieler öffentlicher Bibliotheken im Land sei den Anforderungen an zeitgemäße Informations-, Bildungs- und Kultureinrichtungen in einer digitalen Gesellschaft nicht gewachsen. Das teilte der Niedersächsische Bibliotheksverband am Freitag gut vier Wochen vor der Landtagswahl am 9. Oktober mit.