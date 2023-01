Hannover 96 hat das Trainingslager in der Türkei mit einem Sieg und einer Niederlage abgeschlossen. Beim Testspiel-Doppelpack in Belek am Samstag verlor der Fußball-Zweitligist zunächst gegen Debreceni VSC aus Ungarn mit 1:2 (1:0). Nachdem Louis Schaub die Niedersachsen vor der Pause in Führung gebracht hatte, drehten die Ungarn das Spiel nach dem Seitenwechsel.