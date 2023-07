Werder Bremen hat ein Testspiel gegen den VfB Oldenburg gewonnen. Der Fußball-Bundesligist schlug den Drittliga-Absteiger am Sonntag in Westerstede mit 3:1 (1:1).

Werder Bremen hat ein Testspiel gegen den VfB Oldenburg gewonnen. Der Fußball-Bundesligist schlug den Drittliga-Absteiger am Sonntag in Westerstede mit 3:1 (1:1).

Rückkehrer Justin Njinmah brachte Werder in der 24. Minute in Führung. Der 22 Jahre alte Angreifer hatte zuletzt anderthalb Jahre auf Leihbasis für Borussia Dortmund II gespielt. Nach dem Oldenburger Ausgleich durch Max Wegner (33.) trafen in der zweiten Halbzeit noch Dawid Kownacki (61.) und Manuel Mbom (64.) für die Bremer.

Das Werder-Debüt von Naby Keita fiel am Sonntag kurzfristig aus. Der Neuzugang vom FC Liverpool verletzte sich nach Angaben des Clubs leicht beim Aufwärmen und blieb "als Vorsichtsmaßnahme" auf der Bank.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug kam dafür eine Halbzeit lang zum Einsatz. Der beste Torschütze der vergangenen Bundesliga-Saison hatte die Saisonvorbereitung wegen seiner Länderspiel-Einsätze im Juni erst in der vergangenen Woche aufgenommen.

Homepage von Werder Bremen