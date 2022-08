Drei entlaufene Jungbullen haben am Donnerstagmorgen für eine Sperrung auf der Autobahn 31 in Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim gesorgt. Die Tiere seien aus einem Viehtransporter entflohen, der auf einem Rastplatz parkte, sagte eine Polizeisprecherin. Aufgrund eines technischen Defekts habe sich eine der Türen geöffnet. Lange konnten die Tiere ihre Freiheit allerdings nicht genießen. Zusammen mit der Polizei konnte der Fahrer des Transporters die Bullen auf einer Wiese vorläufig in Sicherheit bringen.