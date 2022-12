Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil vergibt am Freitag (9.45 Uhr) den Milchlandpreis. Traditionell werden die drei "Olgas" in Bronze, Silber und Gold an die besten Milchviehhalter Niedersachsens verliehen. Zudem geht es um einen vierstelligen Geldpreis, wie die Veranstalter mitteilten. Zum ersten Mal soll ein Milchbetrieb auch einen Klima-Sonderpreis erhalten. Maßstab dafür ist unter anderem der CO2-Fußabdruck.