Stark steigende Energiepreise setzen die Zoos in Niedersachsen unter Druck. Die Tiere in den Zoos müssen artgerecht gehalten werden, was viel Strom kostet. "Um Tiere wie Eisbären, drei Robbenarten und Pinguine artgerecht halten zu können, haben wir große Wasseranlagen mit Salzwasser, das permanent gefiltert werden muss", erklärte Heike Kück, Direktorin des Zoos am Meer in Bremerhaven. Die Wasseraufbereitungsanlage habe einen hohen Strombedarf. Das lasse den Zoo angesichts massiver Strompreiserhöhungen sorgenvoll in die Zukunft schauen.