Polizisten haben fünf elternlose Entenküken im Landkreis Peine kurzfristig in Gewahrsam genommen und zur Versorgung in ein Artenschutzzentrum gebracht. Ein 65-jähriger Mann aus Edemissen hatte den Beamten den Nachwuchs in seinem Garten gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Trotz intensiver Suche sei kein Muttertier gefunden worden, hieß es. Daher sei die Entscheidung gefallen, die Enten zur Aufzucht ins Nabu-Zentrum nach Leiferde zu bringen. Die Einrichtung im Landkreis Gifhorn nimmt seit mehr als 40 Jahren hilfsbedürftige einheimische Tiere zur Pflege auf, um sie so schnell wie möglich geheilt in ihre natürlichen Lebensräume zu entlassen.