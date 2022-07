Jahrelang setzte die Polizei bei Ausschreitungen auf die Hilfe von Hunden. Um die Vierbeiner in Extremsituationen kontrollieren zu können, nutzten die Hundeführer Stachelhalsbänder. Seit das nicht mehr erlaubt ist, muss die Polizei umdenken.

Nach dem Verbot schmerzhafter Mittel im Umgang mit Hunden werden Polizeihunde in Niedersachsen und Bremen bei manchen Großlagen nicht mehr eingesetzt. In Bremen zählt dazu das Stoppen von Menschengruppen oder die Trennung rivalisierender Gruppierungen, wie das Innenressort auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch in Niedersachsen verzichtet die Polizei bei Fußballspielen und Demonstrationen auf einen Teil der Diensthunde. Grund in beiden Ländern ist, dass Stachelhalsbänder verboten sind.