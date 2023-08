Der Restaurator Curt Pomp, der sich als Retter der historischen Lüneburger Altstadt einen Namen gemacht hat, ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren, wie eine Sprecherin der Stadt Lüneburg am Mittwoch sagte. Nach Angaben seines engen Freundes Erich Jung starb Pomp in der Nacht zum Dienstag - und damit kurz vor seinem 90. Geburtstag am 10. August. Pomp war Goldschmied und Grafiker, von 1957 bis 1961 studierte er in Hamburg Bildhauerei und Design. 1972 gründete er den Arbeitskreis Lüneburger Altstadt, der sich für den Erhalt und die Renovierung der historischen Gebäude einsetzt und die Altstadt rettete, das heutige Aushängeschild der Hansestadt.

Jung betonte: "170 Häuser hat er gerettet." In Lüneburg kommt es immer wieder zu sogenannten Erdfällen, einsturzgefährdete Häuser sollten abgerissen werden - was Pomp und der Arbeitskreis in vielen Fällen verhinderten. Für seine Arbeit erhielt der Arbeitskreis 1979 den Deutschen Preis für Denkmalschutz, Pomp selbst wurde 1988 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der Restaurator war verheiratet, er hat eine Tochter.

