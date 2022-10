Steigende Preise und schwindende Kaufkraft trüben nach Einschätzungen von Touristikern zum Teil die Reiselaune vor den anstehenden Herbstferien in Niedersachsen. "Die Sorge um steigende Lebenshaltungskosten, insbesondere höhere Energiekosten, beeinflusst die Reiseentscheidung gerade für die Zweiturlaube in der Nach- und Vorsaison. Das ist jetzt bereits zu spüren", sagte der Geschäftsführer Ostfriesische Inseln GmbH, Göran Sell. Für die Nordseeinsel gingen Buchungen zögerlich ein, Storninierungen gebe es aber noch nicht. In zwei Wochen beginnen in Niedersachsen und Bremen die Herbstferien.