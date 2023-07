Der seit Längerem erwartete Wechsel von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor dem Abschluss. Wie die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" und der TV-Sender Sky am Sonntag berichteten, sollen sich die beiden Fußball-Bundesligisten auf einen Transfer des 22 Jahre alten Mittelfeldspieler geeinigt haben. Demnach soll die Ablösesumme für den Nationalspieler rund 30 Millionen Euro betragen. Nmecha, der beim BVB den zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham ersetzen soll, hat in Wolfsburg noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In Dortmund soll er einen Fünfjahresvertrag erhalten.