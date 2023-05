Nach einem rund zweimonatigen Einsatz im Erdbebengebiet in der Türkei sind Einsatzkräfte der Bundeswehr zurück in Deutschland. Sie landeten am späten Mittwochabend auf dem Militärflughafen in Wunstorf (Region Hannover). Die 56 Soldaten und Soldatinnen des Sanitätsdienstes haben in der Türkei bei der medizinischen Versorgung von Verletzten und Erkrankten unterstützt.

Nach einem rund zweimonatigen Einsatz im Erdbebengebiet in der Türkei sind Einsatzkräfte der Bundeswehr zurück in Deutschland. Sie landeten am späten Mittwochabend auf dem Militärflughafen in Wunstorf (Region Hannover). Die 56 Soldaten und Soldatinnen des Sanitätsdienstes haben in der Türkei bei der medizinischen Versorgung von Verletzten und Erkrankten unterstützt.

Die Rückkehrer wurden mit einem Appell auf dem Flugplatz empfangen. Bei dem Erdbeben am 6. Februar in der Türkei und Syrien sind Zehntausende Menschen gestorben, viele wurden verletzt. In der Krisenregion haben die Einsatzkräfte, von denen laut der Bundeswehr einige auch Türkisch sprechen, unter anderem ein Notfallkrankenhaus aufgebaut. Neben der Bundeswehr waren bereits direkt nach dem Erdbeben zahlreiche Hilfsorganisationen mit ehrenamtlichen Unterstützern in das Gebiet gereist.

Hilfe der Bundeswehr