Die niedersächsischen Katastrophenschutzbehörden haben in einer landesweiten Übung den Ausfall des Telefonnetzes simuliert. Ziel sei gewesen, sich im Katastrophenfall über andere Kommunikationswege zu verständigen, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Sonntag in Hannover. "Dass auch ein solches Szenario nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, wurde während der furchtbaren Hochwasserkatastrophe im Ahrtal deutlich".