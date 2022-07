Ein 51 Jahre alter Schwimmer wird in einem stillgelegten Baggersee in Rosche im Landkreis Uelzen vermisst. Der Mann habe sich am Sonntagmittag allein ins Wasser begeben, teilte die Polizei am Montag mit. Seine Begleiter hätten gut zehn Minuten später bemerkt, dass der Schwimmer nicht mehr zu sehen war, und die Rettungskräfte alarmiert. Bei der mehrstündigen Suche wurden Boote, Taucher sowie eine Unterwasserdrohne eingesetzt. Auch am Montag konnte der Vermisste nicht gefunden werden. Daher sollen am Dienstag Polizeitaucher und ein Sonarboot zum Einsatz kommen.