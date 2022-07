Noch immer kommen viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Niedersachsen an. Passenden Wohnraum für sie und Schutzsuchende aus anderen Ländern zu finden, gestaltet sich laut Kommunen zunehmend schwieriger.

Viele Kommunen in Niedersachsen suchen weiter händeringend nach Wohnraum für Flüchtlinge. Bedarf nach passenden Wohnungen gebe es landesweit, teilte der Städte- und Gemeindebund in Hannover auf Anfrage mit. Gerade in Zentren und an beliebten Urlaubsorten, wo Wohnraum ohnehin knapp sei, biete der Wohnungsmarkt wenig Raum für Flüchtlinge. Nach Angaben von Kommunen werden Unterkünfte nicht nur für Geflüchtete aus der Ukraine gebraucht, sondern auch für Asylsuchende etwa aus Syrien und Afghanistan.