Ein Missbrauchs-Prozess gegen einen Erzieher aus einer umstrittenen AWO-Kita in Hannover ist vorläufig eingestellt worden. Der 28-Jährige war in der Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) beschäftigt, die am Wochenende Schlagzeilen machte, weil der Leiter dort einen "Körpererkundungsraum" eröffnen wollte. Das bestätigte ein Sprecher der AWO. Der Plan sei ein Alleingang gewesen und nicht mit dem Träger abgesprochen gewesen.