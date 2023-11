Die Jusos fordern ein Grunderbe in Höhe von 60.000 Euro für alle über 18-Jährigen. Für einen entsprechenden Antrag stimmte der SPD-Nachwuchs am Sonntag auf seinem Bundeskongress in Braunschweig. "Wir brauchen endlich eine konsequente Umverteilung von oben nach unten", sagte ein Delegierter. "Die wenigsten, die heute vermögend sind, haben dafür gearbeitet", sagte ein anderer.