Das erste Netz mit Wasserstoffzügen für Passagiere hat in Niedersachsen den Betrieb aufgenommen. Nach Einschätzung der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen handelt es sich um eine Weltpremiere. Zunächst sollten fünf wasserstoffbetriebene Regionalzüge stündlich auf der Strecke zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude fahren, sagte die Sprecherin der Geschäftsführung der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, Carmen Schwabl, am Mittwoch in Bremervörde. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, das über 93 Millionen Euro teure Projekt habe "weltweit Vorbildcharakter".