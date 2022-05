Die Versiegelung von Flächen durch Straßen, Häuser und Gewerbegebiete soll in Niedersachsen in den kommenden Jahren deutlich reduziert werden. Um das zu erreichen, sei ein gemeinsames Eckpunktepapier mit der Landwirtschaft, dem Umwelt- und Naturschutz und anderen Interessenvertretern vereinbart worden, teilte das Umweltministerium am Freitag in Hannover mit.