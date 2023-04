In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Radfahrenden so zufrieden mit der Verkehrslage wie in Bremen. Die Hansestadt belegt in einem Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) unter den Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern den ersten Platz, gefolgt von Frankfurt/Main und Hannover mit nur minimalen Abweichungen. Sowohl in Bremen als auch Hannover freuen sich Radfahrer vor allem über die Erlaubnis, in Einbahnstraßen die Gegenrichtung nutzen zu können, sowie die gute Erreichbarkeit des Zentrums.