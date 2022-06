Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat sich nach der Verhandlung um den Weiterbau der Küstenautobahn A20 vor dem Bundesverwaltungsgericht enttäuscht gezeigt. «Mit der Frage des Bedarfs für einen Neubau hat sich das Gericht nicht näher befasst, obwohl wir zahlreiche Gründe geliefert haben, dass die Aufnahme der A20 in den vordringlichen Bedarf nicht gerechtfertigt ist», sagte der BUND-Landesvorsitzende Heiner Baumgarten in Hannover am Mittwoch in einer Mitteilung. Stattdessen habe das Gericht eine Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans an die Politik verwiesen. Das Gericht hatte am Dienstag über den Weiterbau verhandelt. Eine Entscheidung soll am 7. Juli verkündet werden.