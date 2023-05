Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B494 bei Algermissen (Landkreis Hildesheim) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 29-jährige Autofahrerin war am Samstagnachmittag von einer Kreisstraße auf die Bundesstraße in Richtung Hildesheim abgebogen. Dort stieß ihr Wagen mit einem anderen Auto zusammen, dessen 26 Jahre alter Fahrer in der gleichen Richtung unterwegs war. Beide Fahrer sowie der 15-jährige Beifahrer im zweiten Wagen wurden mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache war am späten Samstagabend noch unklar, wie die Polizei mitteilte.