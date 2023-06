Ein 76-Jähriger ist im Landkreis Grafschaft Bentheim mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Der Senior sei am Samstagabend auf einem Rad- und Gehweg in Richtung Emlichheim gefahren, als er zwei spielende Kinder auf dem Weg zu spät bemerkt habe, teilte die Polizei mit. Er habe durch Rufen auf sich aufmerksam machen wollen, sei aber dennoch mit einem der Kinder zusammengestoßen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen. Das zehn Jahre alte Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie es weiter hieß.