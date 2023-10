Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Neuenkirchen (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Der Mann kam in einer Linkskurve von der Straße Gödderner Weg ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der 85-Jährige starb noch am Unfallort. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.