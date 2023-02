Bei einem Unfall in Emsbüren im Landkreis Emsland ist in der Nacht auf Montag ein 49-jähriger Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto habe Feuer gefangen, hieß es. Der Mann starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren laut polizeilichen Angaben mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.