Wegen eines Eimers auf der Fahrbahn ist eine Frau in der Gemeinde Hude mit ihrem Auto tödlich verunglückt. Die 34-Jährige fuhr am Samstag in Richtung Oldenburg, als ein unbekanntes Fahrzeug einen Mörteleimer verlor, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Versuch, dem Gegenstand auszuweichen, sei die Frau auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde sie den Angaben nach in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie starb noch am Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.