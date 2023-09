Ein 25 Jahre alter Jogger ist von einem Auto im Landkreis Peine angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Der Mann war am Montag auf einem Feldweg bei Ilsede unterwegs und hatte eine Straße überquert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort kam es zum Aufprall mit dem Auto, der Mann starb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.