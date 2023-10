Von einem Hof in Oldenburg sind fünf Pferde ausgerissen - eines von ihnen wurde von einem Wagen angefahren und schwer verletzt. Es musste später von einem Tierarzt eingeschläfert werden, wie die Polizei mitteilte. Der 84 Jahre alte Autofahrer habe am Samstag noch versucht, zu bremsen, als das Tier plötzlich von rechts über die Straße gelaufen sei. Unklar war, warum die Tiere von dem angrenzenden Pferdehof ausgerissen waren. Die anderen Pferde konnten unverletzt zurück auf die Weide geführt werden. Der Autofahrer und seine 82 Jahre alte Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand den Angaben nach ein Totalschaden.