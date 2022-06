Eine 21 Jahre alte Quadfahrerin ist in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) gegen ein Straßenschild geprallt und dabei ums Leben gekommen. Sie war am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn gekommen und mit dem Kopf gegen ein etwa 1,50 Meter hohes Verkehrsschild geprallt, wie ein Sprecher der Polizei am späten Abend mitteilte. Sie starb demnach noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.