Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto

Beim Zusammenstoß mit einem Baum und einem Brückenpfeiler hat sich ein 45 Jahre alter Autofahrer in Belm (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzt. Der Mann war am Donnerstagmorgen aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und verunfallt, wie die Polizei mitteilte.

Beim Zusammenstoß mit einem Baum und einem Brückenpfeiler hat sich ein 45 Jahre alter Autofahrer in Belm (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzt. Der Mann war am Donnerstagmorgen aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und verunfallt, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Fahrer den Angaben zufolge aus seinem stark beschädigten Auto. Ein Rettungshubschrauber habe ihn dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Sperrung des Unfallbereichs dauerte am Vormittag an.

Pressemitteilung der Polizei