Ein 26-Jähriger hat sich auf A29 bei Zetel (Landkreis Friesland) mit seinem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Auf nasser Straße kam sein Wagen am Sonntagabend von der Straße ab, prallte gegen die Schutzplanke und überschlug sich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto blieb dann auf der Seite liegen. Der 26-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Mann aus dem Auto. Die A29 war für zwei Stunden gesperrt.