Eine 64-Jährige hat in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) beim Einparken ihre Tochter mit einem Auto erfasst und sie dabei schwer verletzt. Die 36-Jährige sei nach dem Unfall am Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Mittlerweile bestehe keine Lebensgefahr mehr.