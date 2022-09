Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Emstek ist ein 44-jähriger Fahrer ums Leben gekommen. Sein 30-jähriger Beifahrer schwebte nach der Kollision am späten Freitagnachmittag im Landkreis Cloppenburg in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit. Die 34-jährige Fahrerin des anderen Wagens erlitt schwere Verletzungen, ein dreijähriges Kind wurde leicht verletzt.

Der 44-Jährige war mit seinem Wagen auf einer Straße zwischen Emstek und Westeremstek unterwegs. Er fuhr aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er laut Polizei gegen das Auto der 34-Jährigen, in dem auch das dreijährige Kind saß. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Oldenburg, Vechta und Cloppenburg gebracht. Die Straße wurde voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten am Abend noch an, wie es hieß.

