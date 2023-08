Ein Bauarbeiter ist am Bahnhof Hannover-Nordstadt von einer S-Bahn überfahren und tödlich verletzt worden. Er habe am frühen Montagabend aus noch ungeklärten Gründen am Bahnsteigende den Gleisbereich betreten, teilte die Bundespolizei am Abend mit. Zeitgleich sei eine S-Bahn eingefahren. Sie habe den mit einer Warnweste gekleideten Bauarbeiter trotz sofortiger Bremsung erfasst. Der Mann wurde unter der S-Bahn eingeklemmt und schwerst verletzt.