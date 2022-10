Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto

Auf der Weser in Bremen ist ein mit Kohle beladenes Binnenschiff havariert. Der Kapitän wollte einem anderen Binnenschiff ausweichen und streifte dadurch mit dem Bug eine Böschung, wie ein Feuerwehrsprecher am frühen Freitagmorgen sagte. Dadurch seien Risse entstanden, wodurch Wasser in den vorderen Bereich des Schiffes eingedrungen sei.

Der Kapitän habe das Binnenschiff in der Weser festgemacht. Zeitgleich fiel den Angaben zufolge der Generator aus, so dass das Wasser nicht abgepumpt werden konnte. "Wir als Feuerwehr Bremen haben deshalb die Risse provisorisch abgedichtet, haben Pumpen in Stellung gebracht, damit das Wasser aus dem Schiff gepumpt und damit die Situation stabilisiert", sagte der Sprecher. Demnach wurden 2000 Liter pro Minute aus dem Schiff abgepumpt. Das 80 Meter lange und acht Meter breite Binnenschiff sei vorerst nicht fahrtüchtig. Die Kohle werde vor Ort entladen. Ob sie verwendbar ist, war zunächst ebenso wie die Höhe des Sachschadens unklar.