Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Unfall in Oldenburg einen Stromausfall verursacht. Der Mann verlor in der Nacht zum Samstag die Kontrolle über das Auto, der Wagen prallte gegen einen Stromkasten und zerstörte ihn, wie die Polizei am Morgen mitteilte. In mehreren Häusern sei der Strom ausgefallen - etwa 50 Haushalte hätten nach Angaben des Energieversorgers für über sechs Stunden ohne Strom auskommen müssen.