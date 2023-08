Ein Mähdrescher hat sich am Mittwochmorgen in einer Baustelle auf dem Südschnellweg in Hannover festgefahren und für kilometerlangen Stau gesorgt. Die Autos hätten sich auf einer Länge von fast vier Kilometern gestaut und gut 20 Minuten gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Am Vormittag rollte der Verkehr wieder. Um den Mähdrescher bergen zu können, müssten Teile der Betonleitwand mit einem Kran herausgehoben werden, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Nur so könne die dafür notwendige Rangierfläche hergestellt werden. Für die Aktion sollte der Südschnellweg ab 20 Uhr für zwei bis drei Stunden voll gesperrt werden. Betroffen sei die Strecke zwischen dem Landwehrkreisel und dem Seelhorster Kreuz. Umleitungen seien ausgeschildert.