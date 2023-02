Ein Transporterfahrer ist im Landkreis Osnabrück mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 26-Jährige am Samstag auf einer Landesstraße in Venne unterwegs als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen kollidierte frontal mit einem Baum. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann aus dem Wrack. Der 26-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.