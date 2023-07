Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Northeim gestorben. Eine 20-Jährige geriet am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 3 bei Einbeck mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Der entgegenkommende 53-jährige Motorradfahrer habe einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern können. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.