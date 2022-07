Bei einem Unfall bei Dornum (Landkreis Aurich) ist ein Motorradfahrer von einem Traktor angefahren und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige hatte mit seinem Motorrad am Montagabend einen 35-jährigen Traktorfahrer überholt, der zeitgleich zum Abbiegen nach links ausscherte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei erfasste der Traktor den Motorradfahrer. Diese wurde in ein Krankenhaus gebracht.