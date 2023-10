Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Montagmorgen in Geestland (Landkreis Cuxhaven) von einem Trecker angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Dienstag versuchte der Biker das Treckergespann zu überholen. Gleichzeitig wollte der 56-jährige Fahrer des Treckergespanns nach links zu einem landwirtschaftlichen Hof abbiegen. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang wird ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro.