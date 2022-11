Ein Fußgänger hat bei einem Unfall in Osnabrück lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Beim Abbiegen an einer Ampel habe ein Kleintransporter den Fußgänger erfasst, der gerade die Straße habe überqueren wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Angaben des Notarztes könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Straße wurde gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.