Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 in Celle hat ein 62 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Am Sonntagvormittag habe ein 69 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße zu wenden versucht, dabei habe er den Motorradfahrer offensichtlich übersehen, teilte die Polizei mit. Der 62-Jährige habe in dem Moment das langsam fahrende Auto überholen wollen. Wegen des verbotenen Wendemanövers fuhr das Motorrad in die linke Seite des Wagens, der 62-Jährige verletzte sich beim Aufprall schwer. Er kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, konnte aber leicht verletzt befreit werden.