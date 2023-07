Bei einem Verkehrsunfall am Autobahndreieck der Autobahn 7 bei Salzgitter ist am Montagabend eine 44-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Dienstag hatte sie zuvor beim Spurwechsel den überholenden Wagen eines 54-jährigen Mannes übersehen und es kam zu einem Zusammenstoß. Ein 38-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die bereits verunfallten Wägen. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Autofahrer blieben unverletzt.