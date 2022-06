Bei einem schweren Autounfall mit zwei Verletzen im Emsland hat das beschädigte Fahrzeug selbstständig einen elektronischen Notruf abgesetzt. So konnten Rettungskräfte und Polizei schnell die Unfallstelle bei Lingen ansteuern, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Wagen war in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften schwer verletzt aus dem Wrack befreit werden. Beide kamen in ein Krankenhaus. Zur Unfallursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.