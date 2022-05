Ein Autofahrer hat auf der A33 in Osnabrück wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Der 54-Jährige sei zunächst mit seinem Auto mehrfach in die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Schließlich rammte er mit seinem Wagen das Auto einer 23 Jahre alten Frau und prallte noch einmal in die Leitplanke. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß am Samstagnachmittag leicht verletzt.