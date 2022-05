Beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Lehre im Landkreis Helmstedt ist ein 33-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlor der Mann am späten Freitagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß seine Maschine mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 62-jährigen Fahrers zusammen. Der 33-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt.